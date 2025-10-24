Konferans Ligi'nde ertelenen maçta Rijeka, Sparta Prag'ı mağlup etti!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında dün oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı için bugüne ertelenen maçta Rijeka ile Sparta Prag karşı karşıya geldi.

Dün, sadece ilk yarısı oynanan ve devreye 0-0 girilen Rijeka-Sparta Prag karşılaşması kaldığı yerden devam ederken, Hırvat ekibi Rijeka, 75. dakikada Adu-Adjei'nin attığı golle Sparta Prag'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HNK Rijeka Stadı'nda dün başlayan karşılaşma aşırı yağış ve fırtına sonrası ağırlaşan zemin nedeniyle sık sık durmuş nihayetinde de ilk yarısı tamamlandıktan sonra bugüne ertelenmişti.