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        Haberler Gündem Kömür kovasından sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü

        Kömür kovasından sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü

        Sivas'ın Gürün ilçesinde banyoya konulan kömür kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil İbrahim Haliloğulları hayatını kaybederken, kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:38 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:38
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        Gazdan zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü
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        Sivas'ı Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde yaşayan Halil İbrahim Haliloğulları ile kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları, sabah saatlerinde sobada yaktıkları kömür kovasını, evin donan su tesisatını açmak için banyoya koydu. Bir süre sonra halsizlik ve mide bulantısı gibi şikayetleri oluşan iki kardeş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen iki kardeşten Halil İbrahim Haliloğulları, yolda hayatını kaybetti. Kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Gürün
        #ibrahim haliloğulları
        #muhammed ikbal haliloğulları
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