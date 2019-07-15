Olay anı görüntüleri ortaya çıktı



Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çakın, husumetli olduğu karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'nin yanına gidip, iddiaya göre "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?'' dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Çakın'ın oğulları Cihan ve Mustafa ile M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de dahil oldu. Tartışma sırasında evden av tüfeğini alan M.C.Ç., çocuklarına eve girmesini söyleyen bahçe kapısının önündeki Mehmet Çakın'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Çakın ile eşi Şengül, oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile yakını Mustafa Gürler'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Mehmet Çakın, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'MOTOSİKLETLERİN EGZOZLARINI KAMERAYA KAYDEDİYORDUM'

M.C.Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen babası Yılmaz Ç. gözaltına alındı. Daha önce de komşularının evine tüfekle ateş açtığı için hakkında soruşturma yürütülen M.C.Ç.'nin ifadesinde, ''Egzozları çok ses yapan motosikletlere biniyorlardı. Biz de rahatsız oluyorduk. Videoya kaydedip polise şikayet edecektim. Video çektiğimi fark edince babama ve bana küfrettiler. Gözüm döndü, tüfekle ateş ettim. Bana engel olan babama da tüfeği doğrulttum" dediği öğrenildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öldürülen Mehmet Çakın'ın yakınlarının, tartışmanın ardından M.C.Ç.'nin tüfekle ateş etme anını cep telefonu kamerasına kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, silahın ateşlenmesinin ardından Mehmet Çakın ve yakınlarının kaçtığı, bahçede yere yığıldığı görüldü. M.C.C.'nin kendisine engel olmaya çalışan babasına da bir ara tüfeğin namlusunu doğrulttuğu görüntülerde yer aldı.

M.C.C. ve babası Yılmaz Ç., ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.