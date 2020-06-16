İHA

Niğde'de bir kişi, bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu av tüfeği ile öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Orhanlı Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evleri yan yana olan H.Y. (28) ile N.Ş. (57) duvar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle N.Ş., av tüfeği ile komşusu H.Y.'ye ateş etti.

Tüfek sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları H.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Duvar kavgasında katil olan N.Ş. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.