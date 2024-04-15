Komisyon hükümete önerdi: Almanya'da kürtajın yasallaşması tartışması

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Almanya'da federal hükümet tarafından atanan komisyon, ülkede kürtajın hamileliğin ilk 12 haftası için yasallaştırılmasını önerdi.

Almanya'da kürtaj, kadının hayatının tehlikede olması veya şiddet içeren bir suçun mağduru olması gibi belirli durumlar dışında yasa dışı. Ancak yasa dışı olmasına rağmen yasal istisnaları karşılamadığı halde kürtaj yapanlara nadir olarak kovuşturma başlatılıyor.

Yasa değişikliğini savunanlar mevcut yasayı çağdışı ve kadınlara zarar verici olarak nitelendiriyor. Raporda Almanya'nın mevcut yasasının uluslararası standartlarla uyumlu olmadığının ve modernize edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ancak başta muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birlik/Hıristiyan Sosyal Birlik ittifakı (CDU/CSU) ve aşırı sağcı Alternative für Deutschland (AfD) olmak üzere muhalefet milletvekilleri, mevcut yasanın bu haliyle geniş kabul gördüğünü ve doğmamış çocuklara gerekli korumayı sağladığını söylüyor. Yasa dışı olmasına rağmen kürtajların erişilebilir olduğunu ve kovuşturmaya yol açmasının son derece nadir olduğunu savunan muhalefet, önerinin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirttiler. AfD, mevcut yasanın sıkılaştırılmasını savunuyor ve artık çok fazla kürtaj yapıldığını söylüyor. AfD'nin argümanlarından biri de doğum oranının daha yüksek olması halinde Almanya'nın daha az göçmene ihtiyaç duyacağı.