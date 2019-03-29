Ankara'da komiser yardımcısı kadın polis otomobilde tartıştığı nişanlısı olan komiser yardımcısı meslektaşını silahla vurduktan sonra intihar etti.

AA'nın haberine göre; Çankaya'nın Balgat semti İlhami Soysal Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Hasan Hüseyin G, evlilik hazırlığında olduğu Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Yeliz Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Temmuz ayında düğün hazırlığı yapan çiftin evde başlayan tartışması uzarken Hasan Hüseyin G'nin ailesi nişanlı çifte dışarıda baş başa konuşmaları tavsiyesinde bulundu.

Bunun üzerine dışarıya çıkan nişanlı çift apartman önünde Hasan Hüseyin G'ye ait otomobile binerek konuşmaya başladı.

Tartışmanın otomobil içinde de devam etmesi üzerine Yeliz Y. üzerinde taşıdığı beylik tabancası ile nişanlısına ateş ettikten sonra intihar etti.

Silah sesi üzerine dışarı koşan Hasan Hüseyin G'nin ailesi oğlu ve nişanlısını kanlar içinde buldu.

Ailenin çığlık sesleri üzerine olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobilin ön sağ koltuğunda oturan Yeliz Y'nin cansız bedeni ile karşılaşırken, direksiyon başındaki Hasan Hüseyin G'nin ağır yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından komiser yardımcısı Hasan Hüseyin G. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da hastaneye gelerek yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.