"Komiser Wolf çetesi" çökertildi!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son yılların en önemli uluslararası telefon dolandırıcılığı operasyonunu yaptı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İsviçre ve Almanya’da yaşanan telefon dolandırıcılığı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Konsolosluk ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gönderilen mağdurların şikayetleri üzerine İzmir polisi harekete geçti.
“KOMİSER WOLF” ÇETESİ ÇIKTI
Polis, iyi derecede Almanca bilen şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak aradıkları yaşlı kişilere “Hırsızlar evinize girecek. Tedbir amaçlı para ve altınlarınız varsa bize teslim edin. Operasyon sonrası size geri vereceğiz. Kimseye de bir şey demeyin” dediğini belirledi. Teknik takip çalışması yapan polis, tanıdık isimlerle karşılaştı. İsviçre ile Almanya vatandaşlarını telefonla dolandıran şüphelilerin 4 yıl önce çökertilen “Komiser Wolf” çetesi üyeleri olduğunu tespit etti. Çete üyeleri, cezaevinden çıktıktan sonra çağrı merkezi kurarak aynı yöntemle İsviçre ve Alman vatandaşlarını dolandırmaya başlamıştı. Elde edilen bilgilere göre çete üyeleri, aradıkları yaşlılara kendilerini “Komiser Wolf” diye tanıtıyorlardı.
HELİKOPTERLİ OPERASYON YAPILDI
Çalışmaların ardından çete üyeleri tek tek tespit edildi. Başsavcılığın talimatı üzerine İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çetenin önemli isimlerinden H.K. ve J.K.’nın aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.
88 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucu çetenin 26 olayda 88 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi.
310 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör, 428 mermi, pahalı saatler ve toplam 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası ile Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki çağrı merkezinde yapılan aramada da bilgisayarlar ve Almanca dokümanların yanı sıra dijital madenciliğin kazıma sisteminde kullanılan 16 adet ekran, 4 adet işlemci ele geçirildi. Şüphelilerin 310 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.
"KOMİSER WOLF" ALMANLARIN EFSANE İSMİYDİ
Komiser Wolf yani Markus Wolf, yaklaşık 30 yıl boyunca Doğu Alman İstihbarat Servisi'nin 1 numaralı ismi olmasının yanı sıra batılı servisler için 'yüzü olmayan adam' olarak nitelenen ve yaklaşık 4 bin casusu başarıyla koordine eden bir isim olarak biliniyor. Komiser Wolf 1958 ile 1987 yılları arasında görev yapmıştı.
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