Kolpaçino filmi konusu nedir?

02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
7'den 70'e herkesin keyifle seyredebileceği Kolpaçino filmi komedi ve aksiyon yönünden izleyiciyi etkilemeyi başarmıştı. Şafak Sezer'in önderliğinde ki filmin konusu ve oyuncularını sizler için derledik.
KOLPAÇİNO FİLMİ KONUSU
Kolpaçino, başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ali Sürmeli ve Hakan Ural'ın oynadığı 2009 yapımı Türk aksiyon komedi filmidir. Öyküsü Şafak Sezer'e ait olan film, 29 Ekim 2009 günü gösterime girmiştir. 7 kişinin bir günde başına gelenleri anlatmaktadır.
Tayfun bu işe uygun olarak arkadaşı Özgür’ün evini düşünür. Sabri ve Tayfun konuyu Özgür’e açar; Özgür, ailesinin tatile gitmesinden yararlanarak kumar gelirinden belirli bir pay karşılığında evini onlara kiraya verir.
Kumarhanenin açılışından kısa süre sonra, İstanbul’un hatırı sayılı isimleri arasında oynanan barbut oyunu sırasında başlayan tartışmada Ateş’in yeğeni Hüseyin diğer bir mafya ailesinin başı olan Sırrı’nın ağabeyi Ekrem ve yanındaki adamını öldürür. Sırrı'nın, ağabeyinin öldürülmesinden kendilerini de sorumlu tutacağından korkan Sabri, Tayfun ve Özgür ile oyun sırasında odada olanlar cesetlerden kurtulmaya karar verir.
7 kişilik ekip başlarından geçen maceralardan sonra ormanlık bir alanda cesetlerden kurtulmayı başarırlar, bu arada Sabri ile durumlarının ciddiyetini kavrayamayan Özgür arasında kavgalar yaşanır. Temizlik için döndükleri evde Ekrem’in ağabeyi Sırrı tarafından yakalanırlar ve götürüldükleri çamaşırhanede sorguya çekilirler. Tam bu sırada Ateş ve adamları Sırrı’yı baskına uğratır. Ailelerin birbirlerini yok ettiği çatışmada çamaşır makinesinin içine saklanarak kurtulurlar.
OYUNCULAR VE KARAKTERLER
|Oyuncu
|Karakter
|Hakkında
|Şafak Sezer
|Özgür
|Mütahit Kudret'in oğludur. Babası sayesinde çok zengindir. Tayfun ve Sabri'yle birlikte kumarhane işine girer. Kumarhanede İstanbul'un en büyük kabadayısı Ekrem'in öldürülmesinden sonra macera başlar...
|Aydemir Akbaş
|Dolapdereli Sabri
|Kumarhanecidir. Olayların ciddiyetini en çok o kavrar. Ateş ve Sırrı'dan çok çekinmektedir.
|Ali Çatalbaş
|Tayfun
|Özgür'ün yakın arkadaşıdır. Özgür'ün kafasına kumarhane işini o sokmuştur. Bir bakımda her şey onun yüzünden olmuştur.
|Ebubekir Öztürk
|Arif (Ganyotçu)
|Sabri'nin adamıdır. Kumarhanede oyun oynatan bir adamdır. Ekrem'in ölümüne o da karışmıştır. Lakabı Ganyotçudur.
|Serkan Şengül
|Şahin
|Kumarhanede oyun oynayan bir adamdır. Ekrem'in ölümüne o da istemeden karışmıştır. Galericidir.
|Kemal İnci
|Kudret
|Özgür'ün babasıdır. Çok zengin bir mütahittir.
|Ali Sürmeli
|Ateş
|İstanbul'un en büyük mafya babasıdır. Yeğeni Hüseyin'in Ekrem'i öldürmesinden sonra onu korumuştur. Hüseyin ölünce Sırrı'nın mekanına baskın yapmıştır. Sırrı alnından vurarak öldürür.
|Hüseyin Elmalıpınar
|Hüseyin
|Ateş'in yeğenidir. Kumar masasında Ekrem'le tartışmış ve onlardan erken davranıp silah çekerek Ekrem'i ve adamını öldürmüştür. Sırrı'nın adamları tarafından öldürülür.
|Abidin Yerebakan
|Ekrem
|İstanbul'un en büyük kabadayısıdır. Sırrı'nın abisidir. Hüseyin tarafından kumarhanede çıkan mesele yüzünden öldürülmüştür.
|Hakan Ural
|Sırrı
|Ekrem'in kardeşidir. Psikopattır. Hapisten yeni çıkmıştır. Ateş tarafından çamaşırhane baskınında Ateş'in adamları tarafından öldürülmüştür.
|Eriş Akman
|Emrullah
|Barbut masasındaki oyunculardan biri. Mesleği kuyumcudur.
|Gizem Denizci
|Burcu
|Özgür'ün nişanlısıdır.
29 Ekim 2009 tarihinde Türkiye'de gösterime giren Kolpaçino filmi, toplam 14 hafta gösterimde kaldı. 457.687 biletli izleyici tarafından izlendi ve 3.653.362 TL hasılat elde etti.
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