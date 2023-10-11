Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kolpaçino 4'ün kutlama yemeğinde buluştular

        'Kolpaçino 4'ün kutlama yemeğinde buluştular

        'Kolpaçino 4'ün çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte filmin ekibi kutlama yemeğinde bir araya geldi. Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş, filmin bir hayli iddialı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 08:37 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ‘Kolpaçino’ serisinin yeni filmi 'Kolpaçino 4’ün çekimleri tamamlandı. Çekimlerin bitmesiyle kutlama yemeğinde buluşan filmin oyuncuları ve set ekibi hep beraber eğlendi. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer'in doğum gününün de kutlandığı gecede oyuncu ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          Aydemir Akbaş, “Çekimler harika geçti. Bence olay olacağız. Ben iyi bir şey de olsa kötü bir şey de olsa söylerim. Çok emek verilen, çok zor sahneleri olan, iyi bir ürün ortaya çıkarttık. İftihar ediyorum. Sinemanın ihtiyacı olan bu dönemde biz bu boşluğu dolduracağız” dedi.

        • 3

          Şafak Sezer ise “24 Kasım’da hepinizi güldürmeye geliyoruz. Hep beraber eğleneceğimiz bir sinema filmi çektik. 'Yaşasın sinema' diye yemek verdik. Bugün aynı zamanda doğum günüm de kutlanacak. Ben 30 senedir kutlamadım. Polat Yağcı, böyle bir gece organize etti, benim içinde ayrı bir sürpriz oldu.” dedi. Filmin konuk oyuncuları Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil de geceye katılan isimler arasındaydı. Ekip, Sezer'in doğum gününü ve çekimlerin tamamlanmasını geceye özel hazırlanan dev pasta eşliğinde kutladı.

        • 4

          24 Kasım'da vizyona girmeye hazırlanan film, 'Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor. İlk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül 'Kolpaçino 4'te de başrolü Şafak Sezer'le paylaştı. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kolpaçino 4’ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturdu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Habertürk Anasayfa