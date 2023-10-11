'Kolpaçino 4'ün kutlama yemeğinde buluştular

Aydemir Akbaş, “Çekimler harika geçti. Bence olay olacağız. Ben iyi bir şey de olsa kötü bir şey de olsa söylerim. Çok emek verilen, çok zor sahneleri olan, iyi bir ürün ortaya çıkarttık. İftihar ediyorum. Sinemanın ihtiyacı olan bu dönemde biz bu boşluğu dolduracağız” dedi.