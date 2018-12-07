Sindirim sistemimizde yapılan incelemede, yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının incelenmesine gastroskopi, kalın bağırsağın incelenmesine ise kolonoskopi adı veriliyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Teyfik Çelik, "Ultrasonografi, MR, Bilgisayarlı Tomografi gibi tetkikler ile kesin tanı koyamadığımız pek çok sindirim sistemi hastalığında kolonoskopi oldukça yararlıdır" diye konuştu.

KOLONOSKOPİ NASIL YAPILIR?

Kolonoskopinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Op. Dr. Çelik, "Randevu verilen hastaya işlemden bir gün öncesinden başlayarak nasıl besleneceği anlatılır. Bağırsakların temizlenmesi için bağırsak temizleyici ilaç verilir. İşlem günü, işlemden önce lavman yapılır. Daha sonra hastanın tansiyonu ölçülür, hastaya işlemin yapılmasına olanak sağlayacak özel pantolon giydirilir, damar yolu açılır ve hasta işlem için yatağına yatırılır. Hastanın nabız ve oksijen satürasyonu işlem sırasında ilgili cihazlarla takip edilir. Kolonoskopide uyutma amaçlı rahatlatıcı iğneler yapılır. Hasta uyuduktan sonra kolonoskopla anüs, rektum, sigmoid kolon, inen kolon, splenik fleksura, transvers kolon, hepatik fleksura, çıkan kolon, çekum, terminal ileumu incelenir. Gerekirse patoloji için biyopsi alınır. Polip varsa çıkartılır. İşlem sonrasında hasta istirahat için ilgili odaya alınırken yapılan işlemin kolonoskopi raporu hazırlanır. Biyopsi alınmışsa, biyopsi sonrasında gelen sonuca göre tedavisi düzenlenir. Kolonoskopi işlemi 15 dakika ve duruma göre daha fazla sürebilir" dedi.

KOLONOSKOPİDE ANESTEZİ NASIL YAPILIR?

"Kolonoskopi gastroskopiye göre daha ağrılı ve uzun süren bir yöntemdir" diyen Op. Dr. Teyfik Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kolonoskopide bağırsaklar içinde aletin ilerlemesine bağlı olarak gerilme ve ağrı hissedilebilir. Bu yüzden anestezi uzmanı eşliğinde derin sedasyon yapılması daha uygundur. Derin sedasyonda hasta hiçbir ağrı hissetmez. Bir saatlik müşahedenin ardından hasta taburcu edilir. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı, hiçbir şikayeti olmasa dahi her bireyin 50 yaşında muhakkak kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırmasını öneriyor."

KOLONOSKOPİ NE ZAMAN YAPILMALI?

• Rektal kanama,

• Bağırsak poliplerinin takip ve tedavisi,

• Açıklanamayan karın ağrısı,

• Ailede bağırsak kanseri öyküsü,

• Açıklanamayan kilo kaybı,

• Demir eksikliği anemisi,

• Bağırsak kanseri operasyonu geçirilmesi,

• Dışkıda gizli kan pozitifliği,

• Kanlı, mukuslu dışkılama,

• Crohn, C.ülseroza hastalıklarının takip ve tedavisi,

• Dışkı çapında incelme, keçi pisliği gibi dışkılama,

• Dışkılama hissi olup tuvalete gidildiğinde dışkılayamama,

• 50 yaş üzeri her sağlıklı kişi,

• Hemoroidler,

• 40 yaş üzerinde bağırsak hareketlerinde değişiklik (kabızlık, ishal atakları),

• Bağırsak grafisinde darlık ve doluş defekti olanlar mutlaka kolonoskopi yaptırmalıdır.