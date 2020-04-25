Kolombiyalı itfaiyeci, Kovid-19'a dikkat çekmek için "Evde kal" isimli rap parçası besteledi - BOGOTA

İtfaiyeci Oscar Andres Ramires ise koronavirüs salgını sürecinde "Evde kal" isimli bir rap parçası yazdı. Yazdığı parçayla duyarlılık yaratmak istediğini söyleyen Ramires, insanların getirilen kısıtlamalar uyması gerektiğini söyledi.

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