18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Latin Amerika ülkeleri arasında yer alan Kolombiya, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın en fazla merak edilen ülkeleri arasında yer alıyor. Peki Kolombiya hangi kıtada yer alıyor? Kolombiya ne zaman bağımsız oldu? İşte Kolombiya ile ilgili öne çıkan bilgiler...
Kolombiya, Güney Amerika kıtasının kuzey batısında yer almaktadır. Nüfusu 50 milyon olan Kolombiya'nın yüzölçümü 1 milyon 141 bin 748'dir. Resmi dili İspanyolca olan Kolombiya, İspanyolcanın en fazla konuşulduğu ikinci ülkedir. Kolombiya nüfusuyla dünyanın 29'uncu, yüzölçümü ile 25'inci büyük ülkesidir.
Resmi adı Kolombiya Cumhuriyeti olan ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri 10 milyonu aşan nüfusuyla Bagota'dır. Üniter ve anayasal bir cumhuriyet olan ülke, departman adı verilen 32 bölgeden oluşmaktadır.
Kolombiya güneybatısında Ekvador ve Peru, güneydoğusunda Brezilya ve doğusunda Venezuela ile komşudur. Ülkenin, kuzeydoğusunda Karayip Denizine, kuzeybatısında ise Panama Denizine kıyısı vardır.
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Kolombiya, Güney Amerika kıtasının 3'üncü, dünyanın ise 32'nci büyük ekonomisidir.
KOLOMBİYA İSMİNİN KÖKENİ
Kolombiya'nın adı Amerika kıtasının kaşifi olarak bilinen Kristof Kolomb'dan gelmektedir ve Kolomb'un ülkesi anlamını taşımaktdır. Ancak Kristof Kolomb ülke topraklarına hiç ayak basmamıştır.
KOLOMBİYA NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?
1499 yılında başlayan İspanyol sömürge döneminin öncesinde ülke topraklarında Kızılderili kabileleri yaşıyordu.
Kolombiya 18'inci yüzyıla kadar, İspanyol kolonicileri tarafından yönetildi. 1808 yılında Napolyon, İspanya'yı işgal edince Amerika'daki İspanyol sömürgeleri bağımsızlık savaşlarını ilan etti. Kolombiya; Ekvador, Panama ve Venezuela'yı kapsayan geniş coğrafyada Simon Bolivar önderliğinde bağımsızlığını ilan etti. 1810 yılında Büyük Kolombiya Cumhuriyeti adıyla kurulan federasyon, 1821 yılında tanındı. İlerleyen yıllarda Venezuela, Ekvador ve Panada federasyondan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etti.
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