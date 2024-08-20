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        Haberler Dünya Kolombiya lideri Petro, tüm denizcilere İsrail'e kömür taşımamaları çağrısında bulundu | Dış Haberler

        Kolombiya lideri Petro, tüm denizcilere İsrail'e kömür taşımamaları çağrısında bulundu

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı almasının ardından, tüm denizcilere bu ülkeye kömür taşımamaları için de çağrıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:15 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:15
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        Denizcilere İsrail çağrısı
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        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Dünyadaki tüm denizciler, yerli halklarımız, Netanyahu'ya herhangi bir ülkeden kömür taşımayı reddetsin." ifadesini kullandı.

        İsrail'e kömür ihracatının durdurulmasını eleştirenlere tepki gösteren Petro, "Filistinli çocuklar ve insanlık minnettar. Olan şey şudur: Kolombiya'da soykırım karşısında sessiz kalanlar, bunu anlamıyor." görüşünü paylaştı.

        Bu arada, Petro hükümetinin İsrail'e kömür ihracatını yasaklama kararı almasına ülkedeki bazı siyasetçiler tepki gösterdi.

        Eski Sanayi ve Ticaret Müfettişi ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Pablo Felipe Robledo, ulusal basına yaptığı açıklamada, İsrail'e kömür ihracatının durdurulmasının serbest ekonomik rekabete aykırı olduğunu ve yasaların ihlal edildiğini savundu.

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        Petro, dün, X'ten, İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaşmıştı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar." ifadesine yer vermişti.

        Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kolombiya
        #israil
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