Kolombiya'da helikopter düştü: 4 polis öldü
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 polis hayatını kaybetti
Kolombiya'da Ulusal Polis Müdürü General William Salamanca, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, hava kuvvetlerine bağlı Black Hawk tipi helikopterin Antioquia'ya bağlı San Pablo köyünde düştüğünü doğruladı.
AA'nın haberine göre; kazada, 4 polis yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından ölen polislerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.