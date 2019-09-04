04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kalın bağırsağın içinde bulunan ince zarın mikrop kapması sonucu oluşan iltihaplanmaların genel adı olan bağırsak iltihaplanması (kolit hastalığı),tedavi edilmediği durumlarda yaşam kaybına yol açan önemli bir hastalıktır. Bağırsak iltihabında erken teşhis, tedavinin olumlu seyri noktasında çok önemlidir.
İşte kolit hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemiyle ilgili tüm ayrıntıları...
KOLİT HASTALIĞI NEDİR?
Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.
KOLİT BULAŞICI BİR HASTALIK MIDIR, TÜRLERİ NELERDİR?
Kolitin bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri bulunur. Hastalığın en yaygın olanları ise ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır.
- Enterit: Bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri vardır.
- Proktit: Bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri vardır.
- Crohn hastalığı: Bulaşıcı değildir.
- Ülseratif kolit : Bulaşıcı değildir.
- Alerjik kolit: Bulaşıcı değildir.
- Psödomembranöz kolit: Bulaşıcıdır.
- Enfeksiyöz Kolit: Birçok tipi bulaşıcıdır. Ancak bulaşıcı olmayan tipleri de vardır.
- İskemik kolit: bulaşıcı değil.
- Mikroskobik kolit: Bulaşıcı değildir.
BAĞIRSAK İLTİHABI NEDEN OLUR?
Kolit hastalığına tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Ancak, en yaygın nedenler arasında virüs ve parazit gibi bakteriler ve gıda zehirlenmesi kabul edilir.
Genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.
KOLİT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELEDİR?
Aşağıda sıralanan belirtilerden çoğunluğu noktasında şikayetçiyseniz, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız önemlidir.
- İshal veya kabızlık,
- Karın ağrısı,
- Ateş,
- Makatta akıntı,
- Karaciğer fonksiyon bozuklukları,
- Gözde kızarıklık ve yanma hissi,
- Anemi,
- Böbrek ya da safra taşı,
- Cilt döküntüleri,
- Eklem ağrıları ve şişmesi,
- Cilt iltihabı veya göz iltihabı,
- İştahsızlık ve kilo kaybı,
- Halsizlik ve Yorgunluk,
- Titreme.
BAĞIRSAK İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Bağırsak iltihabında tedavi yöntemleri, hastalğa yol açan etkenlere göre farklılık göstermektedir.
İlaç tedavisinde ilk amaç iltihaba sebep olan etkenleri ortadan kaldırmaktır. Hastalığın çabuk iyileşmesini sağlayan ilaçlar bağışıklık sistemi alıştırılarak artırılır. Çünkü bağırsak iltihabını ilaçlar ile tedavi etmek basamaklar şeklinde yapılmaktadır. Kullanılan ilaçlar ise yan etkisi en az olan ilaçlar arasında yer almaktadır.
Bol miktarda su içmek, bağırsak iltihabı bulunanların su ve sıvı takviyesini bol miktarda almaları tedavinin başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden biridir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!