Kolesterol nasıl ölçülür?

20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kolesterol seviyesi; kötü kolesterol ve iyi kolesterol olarak iki şekilde ortaya çıkar. Kötü kolesterolün yüksek olması; iyi kolesterolün düşük olması sorun olduğunu göstermektedir. O nedenle belli bir yol izlenerek dengeye getirilmesi sağlanmalıdır.
Kolesterol ölçümleri kan tahlili ile yapılmaktadır.. Kolesterol ölçümü yapılacak kişinin en az 12 saat bir şey yememiş olması gereklidir. Eğer açlık durumuna uyulmamışsa kolesterol seviyesi sağlıklı olarak ölçülemez. Çünkü kötü kolesterol(LDL) alınan gıdalardan oynama yapabilmektedir. İyi kolesterol(HDL) ölçümü için açlık sorun teşkil etmemektedir. Kötü kolesterolün ölçülmesi için bu durumun sağlanması gerekir ayrıca kandaki yağ oranı olan trigliserid oranında yüksek çıkabilmektedir.
Kan tahlilleri ölçümünden sonra raporla ortaya çıkan değerlerde kötü kolesterolün 200 mg dan fazla olması ve iyi kolesterolün 40 mg den az olması halinde bir sorun olduğunu belirtmek gereklidir. İyi kolesterolün düşük olması kalp krizi riskini artırıcı faktör olmasına neden olmaktadır. Kötü kolesterolün yüksek olması da kalp ve damarlarda tıkanma yaratabileceği ve kalp krizini artırıcı etken olduğu belirtilmektedir. Kötü kolesterolün düşürülmesi ve iyi kolesterolün yükseltilerek belli seviyeye gelmesi şartı sağlanmalıdır.
Bunun için sağlıklı beslenmek, yağlı gıdalardan, trans yağlardan uzak durmak ve kilo vermek gereklidir. Ayrıca sigara kullanımı bırakılmalı ve egzersiz yapılmalıdır.
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