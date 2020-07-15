Kokulu ve kokusuz böcek ilaçlama

Yaz aylarının da gelmesi ile beraber böceklerden rahatsız olan insanlar çoğalmaktadır. Böcek ilaçlama iki şekilde olmaktadır. Bunlar kokulu böcek ilaçlama ve kokusuz böcek ilaçlamadır. İki çeşit ilaçlama türü de böcekler için kullanılır. Fakat bazı böcekler kokusuz ilaç ile pek kaçmazlar. Bu sebeple de mecburiyetten kokulu ilaç kullanılmaktadır. Kokulu ilaçlar ise insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Aslında ili ilaçta doğru bir şekilde kullanılmaz ise sağlığı etkiler fakat kokulu ilaç türü daha fazla etkilemektedir. Şimdi sizlere kokulu-kokusuz böcek ilaçlama nasıl yapılır konusundan bahsedeceğiz.
İşte o yöntemler:
- Kokulu veya kokusuz ilaçlama yaparken mutlaka jel tarzı ürünler tercih edilmelidir.
- Daha sonra ilaçlanacak olan bölgede kimse olmaması çok önemlidir. İlaçlama yapılır ve hemen alandan uzaklaşılır. 6-8 saat boyunca bu alana girilmemeli ve camların açık olması gerekmektedir.
- Mutlaka eldiven ve maske olmalıdır. Çünkü aksi halde zehirlenmeler meydana gelmiştir.
- Kokulu ilaçlama çok etkilidir ve mekân da bulunan bütün canlıların ölmesine sebep olur. Buna mutlaka dikkat edilmelidir. Kokusuz ilaç çok fazla etkili bir ilaç türü değildir.
- Evde hayvan dâhil bırakılmamalıdır aksi halde evcil hayvanlar bu ilaçlamalardan çok fazla etkilenebilirler
- Bu ilaçlama mutlaka bilirkişiler tarafından yapılması gereken bir işlemdir. O sebeple kendiniz denememeli ve uzman kişilerden yardım almanız tavsiye edilmektedir.
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