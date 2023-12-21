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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kokan evden 3 ton çöp ve 20 bin lira çıktı

        Kokan evden 3 ton çöp ve 20 bin lira çıktı

        Ankara Yenimahalle'de bir evden gelen kokular üzerine belediye harekete geçti, çöp evden 3 ton çöp ile birlikte 20 bin lira çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:55 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:55
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        Kokan evden 3 ton çöp ve 20 bin lira çıktı
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Nurhayat Akbaş'ın (55) yalnız yaşadığı evden 3 tona yakın çöp çıkarken, atıkların arasında bulunan poşet içindeki 20 bin lira ev sahibine teslim edildi.

        KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİLER

        Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki binanın giriş katındaki evden kötü koku geldiği ihbarı yapıldı. Ekipler, kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde çöp evle karşılaştı.

        Belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık 3 tona yakın atık çıkarıldı. Bu sırada eve gelen Nurhayat Akbaş, duruma tepki gösterdi. Çalışma sırasında atıklar arasındaki poşetlerin içinde para bulundu. 20 bin lira ekipler tarafından sayılıp, tutanak altına alınarak Nurhayat Akbaş'a teslim edildi.

        "İKİNCİ EL ÇAMAŞIR VE EŞYA SATIYORUM"

        Nurhayat Akbaş, ikinci el ürünleri toplayıp biriktirdiğini ve sattığını söyleyerek, "İkinci el çamaşır ve eşyalar vardı. Belediyenin aldıkları çöp değildi. Ben onları satmak için topladım. Evimin kombisi yok 'yaptırırım' dedim. Çocuğum evlenecek ona yardımcı olayım istiyordum. Mutfağımı falan düzenleyip dolap taktırmak için para biriktirmek istedim. Bunun için çaba göstermiştim. Ama şikayet olmuş, kapıyı kırıp aldılar hepsini" dedi.

        Nurhayat Akbaş, kendisine teslim edilen parayı da bu şekilde biriktirdiğini söyledi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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