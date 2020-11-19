İçinizi ısıtacak, karnınızı doyuracak enfes bir çorba tarifini sizlerle paylaşıyorum. Yapımı çok kolay olan misket köfteli çorba, soğuk kış günlerinde hastalıklarla baş etmek için en büyük yardımcınız olacak. Yemeğe böyle güzel bir çorbayla başlamak eminim herkesi çok mutlu edecektir. Yaparken hiç zorlanmayacağınız, misket köfte çorba tarifime sizlerde tarif defterleriniz de yer vermelisiniz.

Köfteli Çorba İçin Gereken Malzemeler:

Erişteleri haşlamak için 1 lt sıcak su

1 çay bardağı erişte

1 çay bardağı haşlanmış nohut

Az tuz

Köftesi İçin;

150 gr yağsız kıyma

1 dolu yemek kaşığı irmik

1 adet rendelenmiş soğan

Az tuz

Az karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Kuru nane

Terbiyesi İçin;

2 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

Bir miktar su

Köfteli Çorba Yapılışı:

Tencerede suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içine, kırarak küçülttüğünüz erişteleri ve haşlanmış nohutu alarak pişirin.

Köfteler için tüm malzemeyi bir kaba alarak yoğurun.

Elde ettiğiniz köfteden nohut büyüklüğünde parçalar alarak, elinizle yuvarlayın.

Zeytinyağı ve tereyağı koyduğunuz tavada, ara sıra sallayarak köfteleri pişirin.

Köfteler kızardığında, üzerlerine kuru nane serpiştirin.

Bir tabağa alıp bekletin.

Yoğurt, un ve limon suyunu ayrı bir kapta çırpın.

Pişen erişte suyundan biraz yoğurda ilave ederek ılıştırın.

Bu terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ekleyin.

Bir yandan da karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra köfteleri ekleyin.

Köftelerle 2 taşım daha kaynatın.

Çorbayı ocaktan almadan kıvamına bakarak, duruma göre su veya yoğurt ekleyin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Köfte malzemelerini güzelce yoğurup birbiri ile özdeşleşmesini sağlamalısınız.

Bu şekilde köftelerinizin dağılmasının da önüne geçmiş olursunuz.

Terbiyeyi çorbaya ilave ederken yoğurdun kesilmemesi için kaynar suyu yavaş yavaş ilave etmeli ve sürekli karıştırmalısınız.