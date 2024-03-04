Koçtaş mesai saatleri: Koçtaş hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

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ürün çeşitliliğine sahip bir alışveriş noktasıdır. Haftanın her günü sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar kesintisiz hizmet veren Koçtaş, öğle arası vermeden alışveriş yapma imkanı sunar. Ayrıca, hafta sonları ve hatta Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi tatillerde de açıktır. Bu yazımız, Koçtaş'ın çalışma saatleri ve özel günlerdeki çalışma politikası hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlıyor.

Koçtaş Market Çalışma Saatleri 2024

Koçtaş Market, hafta içi her gün müşterilerine sabah 10.00'da kapılarını açar ve akşam 22.00'ye kadar hizmet vermeye devam eder. Bu saatler, müşterilerin iş çıkışı da dahil olmak üzere günün herhangi bir saatinde alışveriş yapabilmesi için büyük bir kolaylık sağlar.

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Öğle Arası Uygulaması

Koçtaş alışveriş marketleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, öğle arası vermeden kesintisiz hizmet sunar. Bu sayede, öğle saatlerinde alışveriş yapmak isteyen müşteriler için de ideal bir seçenek oluşturur.

Koçtaş Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Koçtaş Market, hafta sonu alışverişini tercih eden müşteriler için Cumartesi ve Pazar günleri de açıktır. Hafta sonları da sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar hizmet veren Koçtaş, hafta sonu yapılacak projeler için gerekli malzemeleri temin etme konusunda büyük bir rahatlık sunar.

Koçtaş Resmi Tatillerde Açık mı?

Koçtaş, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi tatillerde de müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Bu özel günlerde de sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar açık olan Koçtaş, bayram ve tatil günlerinde de ihtiyaç duyulan ürünleri bulma imkanı sunar.

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Koçtaş Market'in geniş çalışma saatleri ve özel günlerde de hizmet vermesi, müşterilerin her türlü ihtiyacını karşılayabilmesi için büyük bir avantaj sağlar. Hafta içi, hafta sonu ve hatta resmi tatillerde bile açık olması, Koçtaş'ı alışveriş için tercih edilen bir nokta yapar.

Koçtaş Hakkında

Koçtaş; Koç Grubu'na bağlı, yapı malzemeleri satışı yapan firma. 1927 tarihinde kurulan Koçtaş, Koç Topluluğu'nun ilk şirketlerinden biridir. Vehbi Koç'un, 1927'de İstanbul'da kurduğu ilk şirket olan Vehbi Koç ve Ortakları Kolektif Şirketi'nin işleri önce 1942'de Koç Ticaret A.Ş. Galata Şubesi'ne devredilmiştir.

1996 yılına kadar ağırlıkla yapı malzemeleri toptancılığı yapan şirket, hem tali bayiilere, hem de büyük inşaat projelerine hizmet sundu. 1996’da, perakendeciliğe başlama kararı alarak, ilk ev geliştirme mağazasını İzmir Bornova’da açtı. Antalya, İzmir Balçova ve Bodrum mağazaları ile büyümesini sürdürdü.

2000 yılında Koç Holding ile Kingfisher B&Q arasında ortaklık (joint venture) anlaşması yapıldı ve sadece ev geliştirme perakendeciliği yapmak üzere yeni bir şirket kurularak, Koçtaş markası ile devam etme kararı alındı.

2001 yılında Koçtaş İstanbul Kartal’da 10.000 m² büyüklüğündeki en büyük mağazasını açtı. Koçtaş İstanbul’daki ikinci mağazasını İstanbul'un Şişli semtinde Cevahir Alışveriş Merkezi'nde açarak bir alışveriş merkezi içerisinde yapı marketi açan ilk marka oldu. Edremit ve Kuşadası mağaza açılışlarını, Koçtaş’ın en büyük mağazası olan Ankara izledi. 2006 Temmuz ayında Koçtaş, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Yenibosna’da açtı. 2007 yılında İzmit, Bursa, Eskişehir, Alanya ve Mersin mağazaları açıldı. 2010 yılında ise Gebze mağazası eklendi. 2021 yılında Türkiye genelinde 165 mağazası bulunan Koçtaş, 2023 yılı itibariyle 59 ilde 300'ü aşan mağaza sayısına ulaştı .

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