Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Koceli'de feci kaza, ok gibi saplandı!

        Koceli'de feci kaza, ok gibi saplandı!

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Koceli'nin Çayırova ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki anne Ayşe (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Saadettin Malkoç (64) ise yaralandı.

          Fotoğraf: DHA

        • 2

          Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi mevkinde meydana geldi.

          Fotoğraf: DHA

        • 3

          Ankara yönüne giden Saadettin Malkoç idaresindeki 41 UH 489 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

          Fotoğraf: DHA

        • 4

          Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

          Fotoğraf: DHA

        • 5

          Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki anne Ayşe ve oğlu Fatih Malkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

          Fotoğraf: DHA

        • 6

          Yaralanan baba Saadettin Malkoç ise itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

          Fotoğraf: DHA

        • 7

          Hastanede tedaviye alınan Saadettin Malkoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, anne ve oğlunun cenazeleri de, incelemeler sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

          Fotoğraf: DHA

        • 8

          Bu arada, kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

          Fotoğraf: DHA

        • 9

          Fotoğraf: İHA

        • 10

          Fotoğraf: İHA

        • 11

          Fotoğraf: İHA

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Habertürk Anasayfa