Koceli'de feci kaza, ok gibi saplandı!
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Koceli'nin Çayırova ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki anne Ayşe (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Saadettin Malkoç (64) ise yaralandı.
Fotoğraf: DHA
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Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi mevkinde meydana geldi.
Fotoğraf: DHA
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Ankara yönüne giden Saadettin Malkoç idaresindeki 41 UH 489 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.
Fotoğraf: DHA
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki anne Ayşe ve oğlu Fatih Malkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Fotoğraf: DHA
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Yaralanan baba Saadettin Malkoç ise itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
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Hastanede tedaviye alınan Saadettin Malkoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, anne ve oğlunun cenazeleri de, incelemeler sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
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Bu arada, kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA