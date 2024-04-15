Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocasını sırtından bıçaklayıp öldürdü! - Güncel haberler

        Kocasını sırtından bıçaklayıp öldürdü!

        Olay, Malatya'da meydana geldi. Birbirini çok seven çift 3 yıl önce evlenmişti. Büyük aşk korkunç bir cinayetle son buldu. Kocasını 8 kez sırtından bıçaklayan kadın sorgusunda olanları itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 21:59 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasını sırtından bıçaklayıp öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, Malatya'da meydana geldi.

        Birbirini çok seven çift 3 yıl önce evlenmişti.

        Büyük aşk korkunç bir cinayetle son buldu.

        Kocasını 8 kez sırtından bıçaklayan kadın sorgusunda olanları itiraf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Malatya
        #malatya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dört dörtlük Cimbom!
        Dört dörtlük Cimbom!
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        Habertürk Anasayfa