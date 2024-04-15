Kocasını sırtından bıçaklayıp öldürdü!
Olay, Malatya'da meydana geldi. Birbirini çok seven çift 3 yıl önce evlenmişti. Büyük aşk korkunç bir cinayetle son buldu. Kocasını 8 kez sırtından bıçaklayan kadın sorgusunda olanları itiraf etti
Giriş: 15.04.2024 - 21:59 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:03
Olay, Malatya'da meydana geldi.
Birbirini çok seven çift 3 yıl önce evlenmişti.
Büyük aşk korkunç bir cinayetle son buldu.
Kocasını 8 kez sırtından bıçaklayan kadın sorgusunda olanları itiraf etti.
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