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        Haberler Gündem HT Trend Kocasına sinirlendi çekiçle arabayı pert etti!

        Kocasına sinirlendi çekiçle arabayı pert etti!

        İstanbul'da, eşine kredi çektirip araba aldıran kişi, arabasına modifiye yaptırmak için gittiği dükkanda kötü bir sürprizle karşılaştı. Krediyi ödemeyen adama sinirlenen eşi, çekiçle arabayı pert etti. Olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:35
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        Kocasına sinirlendi çekiçle arabayı pert etti!
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        İstanbul'da olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın eşinin zoruyla araç kredisi çekti.

        KOCA KREDİ BORCUNU ÖDEMEDİ

        İHA'daki habere göre kredi parasıyla eşi, araba aldı ancak kredileri gününde ödemedi. Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı.

        ARACA MODİFİYE YAPTIRACAKTI

        Dün öğlen saatlerinde de adam aracına modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkanına götürdü. Arabasına para harcadığını gören kadın ise deliye döndü.

        ÇEKİÇLE ARABAYA VURMAYA BAŞLADI

        İş yerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir tarafına zarar vermeye başladı. Eşi durdurmaya çalışsa da çok sinirlenen kadın arabaya ciddi zarar verdi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. İkili polis karakoluna götürülürken yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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