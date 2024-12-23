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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi

        Trendyol 1. Lig'in lider takımı Kocaelispor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile resmi imzalar atıldı. Yeşil-siyahlı ekipler 1,5 yıllığına anlaşan Taşdemir, cuma günü takımla ilk antrenmanını yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:19
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        Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi!
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        Trendyol 1.Lig'de Ertuğrul Sağlam ile hafta içinde yolları ayıran lider Kocaelispor'da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir ile imzalar atıldı.

        Resmen yeşil-siyahlı renklere bağlanan Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Körfez Brunga Tesisleri'nde kulüp başkanı Recep Durul ve teknik direktör İsmet Taşdemir arasında imzalanan sözleşme görüşmesinde şampiyonluk masaya yatırıldı. Süper Lig'e çıkılması halinde ikinci yıl sözleşmede cezai şartlar devreye alınacak. İsmet Taşdemir'e önceki teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a sağlanan koşullar sunulacak.

        "MUTLAKA ŞAMPİYONLUK KONUŞTUK, ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

        Kulüp başkanı Recep Durul imzalar atıldıktan sonra İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ertuğrul Hoca'nın şartlarını uyguladık. Şampiyonluk primi de koyuldu. İlk yıl cezai madde yok. İkinci yıl devam eder, Süper Lig'e çıkarsak cezai maddeler devreye girecek. Bu yıl için herhangi bir cezai madde yok. Mutlak şampiyonluk için konuşuldu. Elinden geleni yapacak” dedi. Başkan Durul, beklenmedik bir ayrılık söz konusu olduğunda kulübün zarara uğramayacağının da altını çizdi.

        "TAKIMIN YAPISINI BİLİYOR VE BİR AN ÖNCE BAŞLAMAK İSTİYOR"

        Kulüp başkanı Recep Durul, “Hocamız cuma günü toplanacak olan takımımızla ilk antrenmanına çıkacak. Kendisi de bir an önce kolları sıvayıp işe başlamak istiyor. Basın mensuplarını da davet edeceğiz. Hocamız takımın yapısını biliyor. Zaten takip etmiş. Tespit ettiği bazı eksiklikler var. Oralara transferler yapılacak ama bölgeleri şu an ifade edemeyiz. Kimin gidip kimin kalacağını henüz bilmiyoruz. Bu hafta hocamız tespitlerini netleştirecek. Önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına başlayacağız. Orta sahaya takviye tabii ki yapılacak ama 6, 8, 10 gibi bölge diyemeyiz” şeklinde konuştu.

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