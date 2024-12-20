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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, istifa ettiğini açıkladı. Sağlam, "Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak, aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibarıyla sonlandırıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:55
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        Kocaelispor'da Sağlam dönemi sona erdi
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        Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi.

        Teknik Direktör Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Hedeflenen şampiyonluk yolunda adım adım ilerlenen şu günlerde sessiz kalmamın mümkün olmadığı gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapmak zorundayım. Net olarak bir kez daha belirtmek isterim ki her zaman taraftarımızın mutluluğu benim için en önemli konulardan biridir. Futbolsever olarak herkes daha fazlasını ister. Bunu anlıyorum. Bazen bazı durumlardaysa daha fazlasına kolay ulaşılamaz. Sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yolumuza devam ederken ve ligde de 3. sıradaki rakibimiz ile 4 puan fark oluşturmuşken maalesef bazı saha dışı konular gündemimizi meşgul eder hale gelmiştir. Bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizlik son derece üzücüdür. Belediye Başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim.

        "BAŞKANIN AÇIKLAMALARI, FİKİR VE GÖNÜL BİRLİKTELİĞİNİN OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR"

        Ancak bununla birlikte üzülerek belirtmeliyim ki; taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar, camiayı futbol memnuniyetsizliği üzerinden manipüle edenler var. Takım lig lideriyken ortada çözülemeyecek bir problem yokken 'Hocanın gönderilme' konusunu gündeme getirenler bu durumu planlı bir şekilde Esenler Erok maçına da protesto olarak yansıttı. Bazı taraftarlarımız da maalesef bu yönlendirmelerle hareket etti. Kişisel hırs ve kaprisler camiamızı etkilememeli. Maalesef Kulüp Başkanının Esenler Erok maçı sonrası yaptığı açıklamalar fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını göstermiştir. Ben tam 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarımı hiç bir zaman aşmadım. Bugün de iyi giden bir sürecin art niyetli bir anlayışla adeta sabote edilmesine sessiz kalmam mümkün değil. Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak, aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibariyle maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp Başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Ligin geri kalan sürecinde Kocaelispor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum"

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