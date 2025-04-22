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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor'da 3 imza birden! - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'da 3 imza birden!

        Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes'in sözleşmeleri, uzatma opsiyonu kullanılarak 1 yıl uzatıldı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 22.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:46
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        Kocaelispor'da 3 imza birden!
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        Trendyol 1. Lig'in 35'inci haftasında matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’da Gökhan Değirmenci, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmeleri 1 yıl uzatıldı.

        Yeşil-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gökhan Değirmenci, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmelerinde yer alan uzatma opsiyonunun kullanıldığı belirtilerek, “Futbolcumuz Gökhan Değirmenci, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan 2024-2025 1'inci Lig sezonunda Kocaelispor’da 33 maça çıkan Oğulcan Çağlayan 17 gol ve 5 asist yaptı. Ryan Mendes ise ligde çıktığı 31 maçta 11 gol ve 7 asist ile takımına katkı verdi. Kocaelispor’da ligde skora Oğulcan Çağlayan’dan sonra en çok katkı sağlayan isim Ryan Mendes oldu.

        Gökhan Değirmenci de 33 maça çıkarken kalesinde 24 gol gördü ve 15 maçta kalesini gole kapattı.

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