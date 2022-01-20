Kocaelispor, Berkay Tolga ile imzaladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avusturya Bundesliga'da yer alan SC Rheindorf Altach'tan stoper Berkay Tolga Dabanlı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.