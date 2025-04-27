Kocaelispor: 3 - Boluspor: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor, Boluspor'u konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Boluspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 44'te Florent Hasani, 19'da Kosta Aleksic ve 67. dakikada penaltıdan Jefferson attı. Ev sahibinin gollerini ise 38'de Samet Yalçın, 54'te Oğulcan Çağlayan ve 60. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.

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MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM Bu sonuçla birlikte Boluspor, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak puanını 55'e yükseltti. Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Kocaelispor ise 69 puanda kaldı ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.