Stat: Kocaeli

Hakemler: Özgür Yankaya, Sezgin Çınar, Emrah Ünal

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Mehmet Taş), Ndlovu (Dk. 60 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 46 Omolo), Mandjeck, Pereira (Dk. 79 Tisdell), Benhur Keser (Dk. 90+3 Mevlüt Çelik)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ferhat Yazgan (Dk. 77 Mertan Caner Öztürk), Ethemi (Dk. 90+2 Berkay Görmez), Erdem Seçgin (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış (Dk. 63 Rroca)

Goller: Dk. 8 ve 54 Ndlovu (Kocaeslispor), Dk. 12 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Dk. 40 Cisse, Dk. 45 Yılmaz Özeren, Dk. 48 Atila Turan, Dk. 90+4 Korcan Çelikay (Kocaelispor) Dk. 37 Ali Yaşar, Dk. 49 Erdem Seçgin, Dk. 75 Rroca