Stat: Kocaeli

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Murat Temel

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 74 Mehmet Taş), Dino Ndlovu, Abdullaye Cisse, Georges Constant Mandjeck, Semih Karadeniz, Muhammed Diop (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 90+1 Bahattin Köse), Terrence Leonard Tisdell (Dk. 74 Dilaver Güçlü), Benhur Keser (Dk. 90+3 İsa Nalbant)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 85 Hasan Ayaroğlu), Namık Alaskarov (Dk. 86 Reagy Baah Ofosu), Tim Matavz (Dk. 46 Batuhan Kör), Kerem Şen (Dk. 60 Emirhan Aydoğan), Kubilay Sönmez, Mert Yılmaz, Luka Capan, Nicolas Mauricio Zalazar, Burak Altıparmak, Massimo Bruno (Dk. 60 Elton - Ofoi Acolatse)

Goller: Dk. 9 Dino Ndlovu, Dk. 51 Benhur Keser (Kocaelispor), Dk. 61 Namık Alaskarov (Bursasspor) (Pen.)

Kırmızı kart: Dk. 30 Nicolas Mauricio Zalazar, Dk. 89 Tim ​​​​​​​ Matavz (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Diogo Aleksis Özçakmak, Dk. 21Mandjeck, Dk: 32 Benhur, Dk. 45+1 Ndlovu, Dk. 70 Cisse, Dk. 83 Mehmet (Kocaelispor), Dk. 79 Batuhan (Bursaspor)