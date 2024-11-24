Kocaelispor: 2 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor, 2-2 berabere kaldı. 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 geriye düşse de 90+3. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle beraberliği kurtaran Kocaelispor, puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bandırmaspor ise haftayı 25 puanla tamamladı ve 2. sırada yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Konuk ekibin gollerini 39'da Atınç Nukan ve 56. dakikada Josip Vukovic (kk) attı. Ev sahibinin gollerini ise 32'de Cihat Çelik ve 90+3. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 26'ya, Bandırmaspor ise 25'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Adanaspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.