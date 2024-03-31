Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem Kocaeli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kocaeli Belediyesi hangi partide? Kocaeli Belediye başkanı kimdir?

        Kocaeli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kocaeli Belediyesi hangi partide? Kocaeli Belediye başkanı kimdir?

        Kocaeli Belediyesi hangi partide? Kocaeli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kocaeli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kocaeli Belediyesi hangi partide? Kocaeli Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli Belediye Başkanlığını 610350 alınan oy ve %55.57 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Tahir Büyükakın kazanmıştır.

        Kocaeli Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 11

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Kocaeli BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        TAHİR BÜYÜKAKIN - AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ATASOY BİLGİN - CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GENÇAY YILDIZTEKİN - İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÜNAL KARASAĞIZ - MEMLEKET Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ORHAN KADIOĞLU - VATAN Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FEVZİ KEMAL TORUN - BĞMSZ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TAMER ERİK - TKH Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DOĞAN AYDAL - YENİDEN REFAH Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ASLAN ERARSLAN - MİLLİYOL Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NERMİN TOL - ZP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMAİL ENSAR BATURMAN - DEVA Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MURAT DURAN - ANAP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERAP BİLMEZ - DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYDANER AKTAŞ - TKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NURETTİN ÇELİK - SP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BEHÇET ÖGET - HAKPAR Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İLKAY DENİZ TORUN YÜCE - SOL PARTİ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHMUT HAKAN KOÇAK - TİP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN ÖZGÜNEŞ - DEM Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ARZU ERKAN - EMEP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ATAKAN DAŞDAN - MP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ŞAMİL DEVRİM - DP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET EŞİN - HÜDAPAR Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHARREM CAN - BTP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ORHAN KAÇDI - YTP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TUNYA KIZILTAŞ - HKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

        Kocaeli İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Kocaeli Seçim Sonuçları 2024 Kocaeli Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Çayırova yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Darıca yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Derince yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Dilovası yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Gebze yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Gölcük yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli İzmit yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Kandıra yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Karamürsel yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Kartepe yerel seçim sonuçları 2024 Kocaeli Körfez yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Habertürk Anasayfa