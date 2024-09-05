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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli Valisi Aktaşın kardeşi Alanyadaki evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Alanya'daki evinde ölü bulundu

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:52 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:52
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        Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi ölü bulundu
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        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki adrese gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Aktaş'ın cansız bedenini buldu.

        Sağlık ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aktaş'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Sinan Aktaş'ın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA'ya aittir.

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