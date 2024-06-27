Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek 2 gün yasaklandı

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Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın ilçede bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.