Kocaeli'deki 5 milyar liralık metro projesinde tünel açma çalışmaları sürüyor

Gebze-Darıca Metro Hattı Gebze Merkez İstasyonu inşaatında yerin 52 metre altına inen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada devam eden tünel açma çalışmalarını inceledi.
Büyükakın, yaptığı açıklamada, burada muhteşem bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, istasyondaki tünel üstü yapıların haziran sonu itibarıyla tamamlanacağını söyledi.
Tünel açma çalışmalarının şehrin birçok yerinde devam ettiğini dile getiren Büyükakın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle biz bu projeyi bu kadar hızlı bir şekilde yürütebilir hale geldik. Ulaştırma Bakanlığımızın projeyi yüklenmesiyle birlikte çok daha hızlı ilerleme imkanını yakaladık. Bu sayede metro projemizi bu dönem içerisinde bitirmiş olacağız." diye konuştu.
- "İki metropolü birbirine bağlayan devasa bir altyapı çalışması"
Metro hattının 15,4 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacağını hatırlatan Büyükakın, "Şu anda 52 metreye kadar inildi. Tünel ve istasyon yapıları inşa ediliyor. Burada gururlandığımız ve mutlu olduğumuz son derece güzel bir görüntü var. Çok hızlı süren çalışmalarla üç tane daha istasyon yapısında kazı çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bu projenin iki metropolü birbirine bağlayan devasa bir altyapı çalışması olduğunu vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:
"Gebze'yle birlikte OSB'lerimiz de Marmaray'a entegre oluyor. Dolayısıyla İstanbul'daki bütün raylı sistem altyapısına da bağlanmış oluyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa planlanan iş programına göre Eylül 2023'te metro projemizin bitmesini planlanıyoruz. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir protokolü vardı. Onlar Sabiha Gökçen'e metroyu getireceklerdi. Biz de buradan Sabiha Gökçen'e bir hat oluşturacaktık. Ulaştırma Bakanlığımızın bu konudaki görüşmeleri devam ediyor çünkü o bir başka metro hattı çalışması. Ayrıca Cengiz Topel Havaalanı ile Körfez ilçemiz arasındaki Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerimizi birbirine bağlayan metro hattı için de bir çalışmamız var."
- Gebze-Darıca Metro Hattı
Yüksek teknolojili, sürücüsüz, ekonomik, güvenli, esnek, geliştirebilir olarak tasarlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı 15,6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak.
Tamamı yerin altından geçen 12 istasyondan oluşan metro hattıyla Gebze OSB ile Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek.
Metro hattı tamamlandığında iş için her gün İstanbul ile Kocaeli arasında seyahat eden 1 milyon 300 bin kişi trafik stresinden kurtulacak.
Şehir içi ve şehirler arası trafik yoğunluğunun azalmasını sağlayacak metro hattı ile saatte 16 bin aracın trafikten çekilmesi öngörülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!