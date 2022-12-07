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Kocaeli'de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

İzmit'te üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu

Giriş: 07.12.2022 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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AA

AA'nın haberine göre, Bayındırlık Mahallesi'nde yaşayan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Beyza Sarı'nın (22) hareketsiz olduğunu gören ev arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız beden, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Öğrencinin cenazesinin memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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