Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

AA'nın haberine göre, Bayındırlık Mahallesi'nde yaşayan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Beyza Sarı'nın (22) hareketsiz olduğunu gören ev arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız beden, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Öğrencinin cenazesinin memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

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