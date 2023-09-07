Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
Kuraklığın ardından yurdun iç kesimleri ile Trakya bölgesinde etkili olan sağanak can kayıplarına neden olurken, yürekleri kavuran umut dolu bir bekleyiş de devam ediyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği Kırklareli'nde Ahmet Baki Şimşek ile pazar günü Aksaray'da sele kapılan 3 aylık Asel bebeği arama çalışması sürüyor
Yurdun büyük kısmında hafta sonundan itibaren etkili olan yağış ardında gözyaşı bıraktı. İstanbul'da 2, Kırklareli'nde 5, Aksaray'da ise 1 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.
2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenlerine ulaşılan cenazeler gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, selden büyük zarar gören Kırklareli'nde 1 kişiyle, Aksaray'da annesinin ellerinden kayıp suya düşen 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ediyor.
KIRKLARELİ'NDE 890 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerle birlikte 890 personel ve 165 araç katılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Baki Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etmişti.
ASEL İÇİN KADAVRA KÖPEKLERİ DE BÖLGEDE
Annesi Hayriye Balcan ile birlikte otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebeğin bulunması için başlatılan çalışmalara ise 118 AFAD personeli, 51 jandarma arama-kurtarma personeli, 163 polis, sivil toplum kuruluşlarından ADANA SAR ve Kayseri ANDA´dan ekiplerin yanı sıra kadavra köpekleri de katılıyor.Üç aylık Asel bebek, pazar gününden bu yana aranıyor.