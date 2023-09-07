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Yurdun büyük kısmında hafta sonundan itibaren etkili olan yağış ardında gözyaşı bıraktı. İstanbul'da 2, Kırklareli'nde 5, Aksaray'da ise 1 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenlerine ulaşılan cenazeler gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, selden büyük zarar gören Kırklareli'nde 1 kişiyle, Aksaray'da annesinin ellerinden kayıp suya düşen 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

KIRKLARELİ'NDE 890 KİŞİLİK EKİP ARIYOR Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerle birlikte 890 personel ve 165 araç katılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Baki Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etmişti.

ASEL İÇİN KADAVRA KÖPEKLERİ DE BÖLGEDE Annesi Hayriye Balcan ile birlikte otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebeğin bulunması için başlatılan çalışmalara ise 118 AFAD personeli, 51 jandarma arama-kurtarma personeli, 163 polis, sivil toplum kuruluşlarından ADANA SAR ve Kayseri ANDA´dan ekiplerin yanı sıra kadavra köpekleri de katılıyor. Üç aylık Asel bebek, pazar gününden bu yana aranıyor. Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi! Haberi Görüntüle