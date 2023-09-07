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        Haberler Dünya ABD'de mahkumun firar anı güvenlik kameralarına yansıdı

        ABD'de mahkumun firar anı güvenlik kameralarına yansıdı

        ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, 1 Eylül'de hapishaneden kaçan Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante'nin polis çemberini aştığı ancak yakınlardaki botanik bahçesinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:53
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        • 1

          ABC News haberine göre, arama alanını genişleten Pensilvanya Eyalet Polisi, kız arkadaşını öldürmekten müebbet hapse mahkum edilen Cavalcante'nin halen Chester Hapishanesinin yaklaşık 8 kilometre güneybatısındaki Longwood Botanik Bahçesi’nde saklanıyor olabileceğinden şüpheleniyor.

        • 2

          Pensilvanya Eyalet Polisi yetkilisi George Bevins, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaçmaya çalışıyor ve bunu da başardı. Güvenlik çemberini aşabileceği bir nokta buldu ve güneye doğru kaçtı." dedi.

        • 3

          Botanik bahçesinin polis araması nedeniyle bugün kapalı tutulduğunu aktaran Bevins, Cavalcante'nin botanik bahçesindeki güvenlik kameralarınca 2 kez görüntülendiğini bildirdi.

          Firarinin ilk kez pazartesi akşamı botanik bahçesinde kuzey istikametine doğru yürürken görüntülendiğini belirten Bevins, bir saat arayla aynı kamera tarafından güney istikametine doğru yürürken kaydedildiğini ifade etti.

        • 4

          Firar eden mahkumun, kameralardan elde edilen son fotoğraflarını basınla paylaşan Bevins, Cavalcante'nin kapüşonlu bir üst giydiğini, yanında sırt çantası ve spor çantası olduğunu söyledi.

        • 5

          FİRARİNİN BREZİLYA'DAKİ ANNESİNDEN "TESLİM OL" MESAJI

          Pensilvanya Eyalet Polisi yetkilisi George Bevinse göre, Cavalcante'nin annesi, oğlunun sorun çıkarmadan teslim olması için bir mesaj kaydetti.

          Mesajın, polis helikopterleri ve araçlardan anons edildiğini aktaran Bevins, Brezilya'daki annesine kaydettirilen mesajın firari mahkumun ana dilinin Portekizce olduğunu ifade etti.

          Polisin, firariyi yakalamak için yürüttüğü operasyon nedeniyle bölgedeki bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

        • 6

          10 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ

          ABD Kolluk Kuvveti Servisi ve yerel yetkililer, Cavalcante'nin yakalanmasına katkı sağlayacak bilgiyi vereceklere 10 bin dolarlık para ödülü teklif etmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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