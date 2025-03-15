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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de ulaşıma yeni yolcu motoru | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de deniz ulaşımına yeni yolcu motoru

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında bugün yeniden seferlere başlayacak Yarımca İskelesi için filoya bir yolcu motoru daha ekledi. Yeni motor ile İzmit Körfezi'nde yolcu motoru sayısı 6'ya yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:40
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        Kocaeli'de ulaşıma yeni yolcu motoru
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımına yönelik yatırımları kapsamında bugün itibariyle hizmete açılan Yarımca İskelesi için filoya bir yolcu motoru daha dahil etti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel olmak üzere kesintisiz hizmet verdiği 7 iskeleye bugün Yarımca İskelesi'ni ekledi.

        Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, hem İzmit Körfezi'ne komşu tüm ilçelere sefer yapılması hem de mevcut sefer sayılarının artırılması için filoya 1 yolcu motoru daha ekledi. Böylelikle İzmit Körfezi'nde yolcu motoru sayısı 6'ya çıkarıldı.

        Yeni yolcu motoruyla birlikte günlük toplam 88 olan sefer sayısı 96'ya ulaştı. Deniz ulaşımında ilk seferler 06.50'de Hereke, 07.15'de Değirmendere, 07.25 Değirmendere ve 07.15'te Gölcük'ten başlıyor. Kış sezonu akşam 21.00'de, yaz sezonu ise 23.00'de sona erecek.

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        #deniz ulaşımı
        #İzmit Körfezi
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