Kocaeli'de parkta çıkan silahlı kavgada gözünden vuruldu!
Kocaeli Darıca'da bir parkta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, gözüne mermi isabet eden E.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda meydana geldi.
2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ KAÇTI
İddiaya göre, S.S. ile E.K. ve E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.S'nin tabancayla ateş açması sonucu E.K. gözünden, diğer E.K. ise ayak bileğinden vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZÜNDEN VURULAN KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, gözünden vurulan E.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.