Kocaeli'de parkta çıkan silahlı kavgada gözünden vuruldu!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda meydana geldi.

2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ KAÇTI

İddiaya göre, S.S. ile E.K. ve E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.S'nin tabancayla ateş açması sonucu E.K. gözünden, diğer E.K. ise ayak bileğinden vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.