Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli'de otomobile zulalanmış 45 kilo eroin ele geçirildi

        Otomobile zulalanmış 45 kilo eroin ele geçirildi

        Kocaeli'de bir otomobilin çeşitli bölmelerine zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ile 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 00:42 Güncelleme: 26.10.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilden 45 kilo eroin çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli olarak değerlendirdikleri bir otomobilde arama yaptı.

        Eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramada; otomobilin kapılarının iç kısmı, zemin döşemesinin altı gibi çeşitli yerlerinde gizlenmiş 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Fırtına seriye bağladı!
        Fırtına seriye bağladı!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Habertürk Anasayfa