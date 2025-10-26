Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli olarak değerlendirdikleri bir otomobilde arama yaptı.

Eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramada; otomobilin kapılarının iç kısmı, zemin döşemesinin altı gibi çeşitli yerlerinde gizlenmiş 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA