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        Haberler Gündem Kocaeli'de kamyonetle çarpışan servis minibüsü evin duvarına çarptı - Güncel haberler

        Kamyonetle çarpışan servis minibüsü evin duvarına çarptı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetle çarpışmasının ardından bir evin duvarına vuran servis minibüsünde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:31
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        Servis minibüsü evin duvarına çarptı
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        Mimar Sinan Mahallesi 514. Sokak'ta Z.A. idaresindeki servis minibüsü, A.S'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Savrulan minibüs, bir evin duvarına çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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