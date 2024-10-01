Kamyonetle çarpışan servis minibüsü evin duvarına çarptı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetle çarpışmasının ardından bir evin duvarına vuran servis minibüsünde hasar oluştu
Giriş: 01.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:31
Mimar Sinan Mahallesi 514. Sokak'ta Z.A. idaresindeki servis minibüsü, A.S'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Savrulan minibüs, bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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