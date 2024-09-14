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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 02:57 Güncelleme: 14.09.2024 - 02:59
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        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        D-130 karayolun İzmit yönüne giden T.Y'nin kullandığı minibüs, Yeniköy mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 6 yaralı ile otomobil sürücüsünü çevredeki hastanelere kaldırdı.

        AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan İzmit yönünde ulaşım, minibüs ve otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Başiskele
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