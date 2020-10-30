Kocaeli'de fındıkta tartı hilesi yaptıkları belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı

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Alınan bilgiye göre, Nasuhlar Mahallesi'nde ikamet eden fındık üreticisi çiftçi E.G, fındığını R.B, Y.B, E.C. ve S.B'ye sattı.

Şüphelilerin, fındık çuvallarındaki miktarı az söylendiğini fark eden E.G, jandarmaya müracaat ederek şikayetçi oldu.

Araçla fındık toplayan şüpheliler, önceden hazırlanan ve tartılan fındık çuvallarını almak üzere tekrar mahalleye çağırıldı.

İncelemede, şüphelilerin getirdiği kantarda tartılan fındıkların miktarının eksik çıktığı tespit edildi.

Suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.