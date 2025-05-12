Fırat O, Yeni Mahallesi Ayaz Sokak'ta otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği araç aydınlatma direğine çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Fırat O, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.