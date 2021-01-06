Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, takibe alınan bir araç TEM Otoyolu üzerinde durduruldu.

FİRMA YETKİLİSİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 6 bin 500 güneş gözlüğü, 3 bin 100 akıllı cihaz bataryası,450 kemer, 450 mekanizmalı bıçak,220 kaşık çatal seti,50 kamp küreği ele geçirildi. Olayla ilgili iki gönderici firma yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı.