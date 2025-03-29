Kocaeli bayram namazı saat kaçta? 30 Mart 2025 Diyanet İşleri Kocaeli Ramazan bayramı namaz vakti
Kocaeli bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvime göre 30 Mart bayramın ilk gününde bayram namazı kılınacak. Bayram sabah yurdun dört bir yanında bayram namazları kılınacak, ardından bayramlaşıp kurban kesme merasimine başlanacak. Bu bağlamda namazı kaçırmak istemeyen milyonlar, 2025 Kocaeli bayram namazı saati kaç sorusuna yanıt arıyor. İşte Kocaeli Ramazan bayramı namaz vakti saati
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Kocaeli’de ikamet eden vatandaşlar Kocaeli bayram namazı saati araştırması yapıyor. Ramazan Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanını sararken bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla camilere akın edecek olan milyonlarca vatandaş, Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak diye merak ediyor. Kocaeli’de yaşayanlar için 2025 Kocaeli bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Peki Kocaeli bayram namazı saat kaçta?
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KOCAELİ’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla bayram namazı da yarın sabah eda edilecek. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatini 07.18’de kılacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle berber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
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