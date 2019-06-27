27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koca Bulma Sanatı filmi oyuncuları kimler? Koca Bulma Sanatı konusu nedir? soruları romantik komedi tarzında film sevenler tarafından araştırılıyor. 3 genç kadının evlilik yolunda her şeyi mubah saydığı romantik komedi tarzındaki Koca Bulma Sanatı filmine dair tüm detaylar haberimizde.
KOCA BULMA SANATI OYUNCULARI KİMLER?
Bora Onur'un yönettiği Koca Bulma Sanatı filminin oyuncu kadrosunda Ahmet Kayakesen, Begüm Öner, Orçun Kaptan, Kimya Gökçe Aytaç, Kerem Poyraz Kayaalp, Nihan Tarhan, Fatih Serbest ve Amir Garipler yer alıyor.
KOCA BULMA SANATI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gizem, Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaş. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz AŞK’ı tatmadan, “KOCA” bulma derdine düşmüş, evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş, en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki, neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. “Koca Bulma Sanatı”nda 30’larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının “Bay Doğru” peşindeki maceralarına tanık olacaksınız.
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