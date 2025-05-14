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        Haberler Bilgi Magazin Koca Bebek Joe filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) ne zaman çekildi?

        Koca Bebek Joe filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bebek Joe ne zaman çekildi?

        Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) filmi 14 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Lawrence Konner, Mark Rosenthal, Merian C. Cooper'un üstlendiği film, Ron Underwood tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Koca Bebek Joe filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bebek Joe ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Koca Bebek Joe filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:41
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        • 1

          Koca Bebek Joe bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Bill Paxton, Charlize Theron, Rade Šerbedžija, Naveen Andrews, Peter Firth, Regina King ve David Paymer'in paylaştığı film 1998 yılında vizyona girdi. Peki, "Koca Bebek Joe filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Güzel, zoolog Gregg ve yirmi bir yaşındaki öksüz Jill Young, dört metrelik goril 'Joe'yu Afrika`da kaçak avcılar tarafından öldürülmeden önce kurtarırlar. Joe, yeni evi olan California hayvan rezervinde de güvende değildir. Geçmişinden gelip onu takip eden kaçak bir avcı, onu çalmak ve tehlikeli türler karaborsasında satmak istemektedir.. Tehlikede olduğunu anlayan Joe, Los Angeles şehrine kaçar. Jill ve Gregg ise otoriteler tarafından öldürülmeden ve işler arapsaçına dönmeden önce onu bulup, bir kez daha hayatını kurtarmaya çalışacaklardır.

        • 3

          KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Naveen Andrews

          Bill Paxton

          Charlize Theron

          Regina King

          Rade Serbedzija

          Mika Boorem

          Peter Firth

          David Paymer

          Robert Wisdom

          Geoffrey Blake

          Christian Clemenson

          Lawrence Pressman

          Linda Pur

          Cory Buck

          Marilyn Monrovia

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