Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç: "Ekonomik büyümeye öncülük etmeyi sürdüreceğiz"

REKLAM advertisement1

Koç Topluluğu’nun bayileri ile görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 31’incisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı vesilesiyle başkent Ankara’da gerçekleşti. Buluşmada, Koç Topluluğu’nun Ankara, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale’deki 500’e yakın bayii bir araya geldi. Program öncesinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri ve Koç Üniversitesi’nden akademisyenler; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti.

REKLAM

ÖMER M. KOÇ: BUNDAN SONRA DA SARSILMAZ BİR İNANÇLA CUMHURİYET DEĞERLERİNİN SAVUNUCUSU VE HİZMETKÂRI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Anadolu Buluşmaları’nın açılışında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını büyük bir mutluluk ve gururla kutladıklarını vurgularken, Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt olan Koç Topluluğu’nun köklerinin Ankara’da filizlendiğini hatırlattı. Koç, “Biz de 3 yıl sonra 100’üncü yaşımızı idrâk edeceğiz. Bir asırdır ülkemiz için değer yaratıp onunla birlikte büyüdük. Attığımız her adımda; kurtuluş ve kuruluş ruhunu daîma muhafaza ettik. Bu anlayışımızın en somut ifadesi, merhum Vehbi Koç’un kurumsal ilkemiz olarak benimsediğimiz ‘Ülkem varsa ben de varım; demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleridir. Bundan sonra da, sarsılmaz bir inançla Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte, daha da çok çalışarak, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

"KÜRESEL JEOPOLİTİK RİSKLER ARTARKEN EKONOMİK BELİRSİZLİKLER DE ARTIK İŞ DÜNYAMIZDA OLAĞAN GELİYOR"

Konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki politik ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Ömer M. Koç, “2023 yılını tamamlarken, bilhassa yakın coğrafyamızda, maalesef büyük insâni felâketlere sebep olan çatışma ortamının giderek yayıldığını görüyoruz” şeklinde konuştu. Koç, “Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz. Bu utanç verici umursamazlığın bedelini bugün binlerce mâsum hayâtıyla ödüyor. Batının bu çifte standardının, maalesef ileride hepimizi menfi etkileyecek çok vahim neticeleri olacaktır” dedi. Küresel jeopolitik riskler artarken ekonomik belirsizliklerin de artık iş dünyâsında olağan geldiğini dile getiren Koç, 2020’den itibaren küresel salgın, Ukrayna’daki savaş ve hayat pahalılığı sorunlarıyla boğuşan dünyâ ekonomisinin, 2023 sene başında tahmin edilenden daha başarılı olduğunu söyledi. Koç, “Geçen sene son 40 yılın zirvesine çıkan küresel enflasyon 2023’de gerilerken; büyümenin yüzde 3 gibi makul bir düzeyde kalabilmesi ‘yumuşak bir iniş’ yapıldığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Koç ayrıca, küresel ekonomiye ilişkin öngörülerinde temkinli olmayı sürdürdüklerini belirtti.

LEVENT ÇAKIROĞLU: UZUN VADELİ PERSPEKTİFLE YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da yaptığı konuşmada, güçlü bilanço, dengeli portföy yapısı, yurt dışı gelirleri ve risk yönetim politikaları sayesinde Topluluk olarak ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında dirençli olduklarını, Türkiye’nin geleceğine güvenle uzun vadeli perspektifle yatırımlara devam ettiklerini vurguladı. Çakıroğlu, büyüme vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında stratejik adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Topluluk genelinde devam ettirdikleri dönüşüm programlarına da değinen Çakıroğlu, “Dönüşüm programlarımıza ilk günkü heyecanla ve aldığımız müspet neticeler sayesinde; giderek artan bir özgüvenle devam ediyoruz” dedi. Çakıroğlu, özellikle karbon dönüşüm ve dijitalleşme başlıklarında attıkları adımları detaylandırarak, “Tüm sektörlerimiz operasyonlarını ve ürün portföylerini düşük karbonlu geleceğe hazırlıyorlar” dedi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM SADECE İŞ AKIŞLARININ DİJİTALLEŞMESİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA İŞ YAPIŞ ŞEKLİMİZİN VERİYE DAYALI BAKIŞ AÇISIYLA YENİDEN KURGULANMASI ANLAMINA GELİYOR"

“Dijital dönüşüm, sadece iş akışlarının dijitalleşmesi değil, aynı zamanda iş yapış şeklimizin veriye dayalı bakış açısıyla yeniden kurgulanması anlamına geliyor. Dijital dönüşümle; müşteri deneyiminden operasyon verimliliğine kadar pek çok alanda; teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak değer yaratıyoruz” diye devam eden Çakıroğlu, bayilere de “İşlerinizi büyütmek, rekabete karşı güçlendirmek ve kazançlarınızı artırmak için siz kıymetli bayilerimizi başından beri tüm dönüşüm çalışmalarımızın önemli bir paydaşı olarak görüyoruz” mesajını verdi.